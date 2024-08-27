Что известно о приватизации

Фонд государственного имущества планирует приватизировать 99,8612% уставного капитала ЧАО "Каштан". Речь идет о предприятии, находящемся на Житомирщине.

Читайте также Ответственность открывает перспективы: почему бизнесу необходимы социальные проекты

Аукцион по приватизации должен состояться 4 сентября. Ранее эта компания принадлежала семье Сальдо.

В актив входят акции компании – 36 948 660 штук, это почти 99,86% от уставного капитала общества.

Обратите внимание! Это предприятий занимается добычей, обработкой и продажей гранита. Сырье добывается из месторождения Букинское. Разрешение на пользование этими недрами для компании будет действовать до 2040 года.

Стартовая цена будет ориентировочно 3,2 миллиона гривен. Это сумма без учета долга предприятия, который сейчас составляет 4 миллионов гривен.

Напомним! Это не первая попытка реализовать имущество Сальдо. Квартиры коллаборанта в Одессе также пробовали продавать, однако это оказалось труднее, чем ожидалось.