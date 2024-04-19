Аукцион по продаже конфискованных активов не состоялся

17 апреля должны были состояться аукционы конфискованных квартир. Речь идет о бывшем имуществе российского олигарха Михаила Шелкова и коллаборанта Владимира Сальдо.

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Впрочем, провести торги так и не удалось. Причина – на аукцион не зарегистрировался ни один потенциальный покупатель.

Обе квартиры расположены в Приморском районе Одессы, возле известного пляжа "Аркадия". На продажу их выставили еще в конце марта, однако не нашлось никого, кого бы заинтересовала эта недвижимость.

У предателя Владимира Сальдо в Украине было немало недвижимости и активов. Со списком имущества, которое конфисковали у коллаборанта, можно ознакомиться по ссылке.

Площадь квартир – 175 и 129 квадратных метров. Стартовая цена начиналась с 7,5 миллиона гривен и 3,7 миллиона гривен.

Поскольку торги не состоялись, Фонд госимущества должен в течение 10 дней объявить новые аукционы, но снизить цену вдвое.