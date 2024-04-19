Аукціон з продажу конфіскованих активів не відбувся

17 квітня повинні були відбутися аукціони конфіскованих квартир. Йдеться про колишнє майно російського олігарха Міхаїла Шелкова та колаборанта Володимира Сальдо.

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Втім, провести торги так і не вдалося. Причина – на аукціон не зареєструвався жоден потенційний покупець.

Обидві квартири розташовані у Приморському районі Одеси, біля відомого пляжу "Аркадія". На продаж їх виставили ще наприкінці березня, однак не знайшлося нікого, кого б зацікавила ця нерухомість.

У зрадника Володимира Сальдо в Україні було чимало нерухомості та активів. Зі списком майна, яке конфіскували у колаборанта, можна ознайомитись за посиланням.

Площа квартир – 175 та 129 квадратних метрів. Стартова ціна починалася із 7,5 мільйона гривень та 3,7 мільйона гривень.

Оскільки торги не відбулися, Фонд держмайна повинен впродовж 10 днів оголосити нові аукціони, але знизити ціну вдвічі.