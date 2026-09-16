Moncler та Apple підробляли в Україні: БЕБ розкрило масштабну схему

Контрафактну продукцію відомих світових брендів виготовляли та продавали на Львівщині. Організована група, ймовірно, встигла налагодити виробництво одягу, взуття й аксесуарів Moncler, а також навушників і годинників під виглядом продукції Apple.

Як працювала схема

Тіньова схема бізнесу завдала правовласникам торговельних марок збитків на 98 мільйонів гривень. Про викриття схеми повідомили у БЕБ.

За версією слідства, з серпня 2025 року організатором схеми був ФОП із міста Буськ Золочівського району. До незаконної діяльності він залучив ще сімох людей, серед яких була його дружина. Учасники мали розподілені між собою обов'язки:

двоє підозрюванил, ймовірно, облаштували та контролювали роботу швейних цехів, де виготовляли одяг і наносили на нього підроблені етикетки та бирки;

ще двоє перевозили тканину, фурнітуру та готову продукцію між цехами, складом і торговими точками;

один із учасників займався продажем контрафакту через магазин у Львові;

окремий пособник міг виготовляти у власній друкарні підроблені бирки та цінники з позначеннями відомих брендів.

Готову продукцію просували через Instagram і Telegram, а також продавали на маркетплейсі Prom.ua та через власний інтернет-магазин.

Фото БЕБ

Що знайшли під час обшуків

Детективи БЕБ провели обшуки у двох магазинах, складському приміщенні, двох швейних цехах та за місцем проживання організатора. У результаті вилучили велику партію товарів із підробленими позначеннями Moncler та Apple.

Наразі детективи припинили діяльність групи. Вісьмом її учасникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України – незаконне використання знаків для товарів і послуг, вчинене організованою групою та таке, що завдало матеріальної шкоди.

Пособнику, який виготовляв підроблені бирки та цінники, додатково інкримінують ч. 5 ст. 27 ККУ. Організатору також повідомили про підозру за ч. 2 ст. 229 ККУ через продаж контрафактної електроніки.

Нагадаємо, що тіньова економіка залишається одним із найбільших джерел втрат для державного бюджету України. Серед основних способів, за допомогою яких бізнес і працівники обходять податкові правила, автори дослідження називають:

Зарплати "в конвертах"; Порушення митних правил і контрабанду; Корупційні схеми на кордоні; Нелегальний продаж підакцизних товарів і контрафакту; Мінімізацію ПДВ; Приховування реальних обсягів продажів; Виведення прибутку в офшори; Зловживання податковими пільгами та спеціальними режимами; Ведення підприємницької діяльності без офіційної реєстрації; Схеми з оподаткуванням нерухомості.

Найбільше бюджет втрачає через неофіційні виплати працівникам. У 2025 році зарплати "в конвертах" могли коштувати державі 237 – 262 мільярди гривень.



