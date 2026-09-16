Как работала схема

Теневая бизнес-схема нанесла правообладателям торговых марок ущерб в размере 98 миллионов гривен. О раскрытии схемы сообщили в БЭБ.

По версии следствия, с августа 2025 года организатором схемы был ФЛП из города Буск Золочевского района. К незаконной деятельности он привлек еще семерых человек, среди которых была его жена . Участники распределили между собой обязанности:

двое подозреваемых, вероятно, организовали и контролировали работу швейных цехов, где изготавливали одежду и наносили на нее поддельные этикетки и бирки;

что еще двое перевозили ткань, фурнитуру и готовую продукцию между цехами, складом и торговыми точками;

один из участников занимался продажей контрафакта через магазин во Львове;

отдельный пособник мог изготавливать в собственной типографии поддельные бирки и ценники с обозначениями известных брендов.

Готовую продукцию продвигали через Instagram и Telegram, а также продавали на маркетплейсе Prom.ua и через собственный интернет-магазин.

Фото БЭБ

Что нашли во время обысков

Детективы БЕБ провели обыски в двух магазинах, складском помещении, двух швейных цехах и по месту жительства организатора. В результате изъяли большую партию товаров с поддельными обозначениями Moncler и Apple.

В настоящее время детективы пресекли деятельность группы. Восьми ее участникам было предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины – незаконное использование знаков для товаров и услуг, совершенное организованной группой и что повлекло материальный ущерб.

Пособнику, изготавливавшему поддельные бирки и ценники, дополнительно инкриминируют ч. 5 ст. 27 УК Украины. Организатору также сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 229 УК Украины в связи с продажей контрафактной электроники.

Напомним, что теневая экономика остается одним из крупнейших источников потерь для государственного бюджета Украины. Среди основных способов, с помощью которых бизнес и работники обходят налоговые правила, авторы исследования называют:

Зарплаты "в конвертах"; Нарушение таможенных правил и контрабанду; Коррупционные схемы на границе; Нелегальную продажу подакцизных товаров и контрафакта; Минимизацию НДС; Сокрытие реальных объемов продаж; Вывод прибыли в офшоры; Злоупотребление налоговыми льготами и специальными режимами; Ведение предпринимательской деятельности без официальной регистрации; Схемы по налогообложению недвижимости.

Больше всего бюджет теряет из-за неофициальных выплат работникам. В 2025 году зарплаты "в конвертах" могут обойтись государству в 237–262 миллиарда гривен.