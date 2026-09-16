Как работала схема
Теневая бизнес-схема нанесла правообладателям торговых марок ущерб в размере 98 миллионов гривен. О раскрытии схемы сообщили в БЭБ.
По версии следствия, с августа 2025 года организатором схемы был ФЛП из города Буск Золочевского района. К незаконной деятельности он привлек еще семерых человек, среди которых была его жена . Участники распределили между собой обязанности:
- двое подозреваемых, вероятно, организовали и контролировали работу швейных цехов, где изготавливали одежду и наносили на нее поддельные этикетки и бирки;
- что еще двое перевозили ткань, фурнитуру и готовую продукцию между цехами, складом и торговыми точками;
- один из участников занимался продажей контрафакта через магазин во Львове;
- отдельный пособник мог изготавливать в собственной типографии поддельные бирки и ценники с обозначениями известных брендов.
Готовую продукцию продвигали через Instagram и Telegram, а также продавали на маркетплейсе Prom.ua и через собственный интернет-магазин.
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Фото БЭБ
Что нашли во время обысков
Детективы БЕБ провели обыски в двух магазинах, складском помещении, двух швейных цехах и по месту жительства организатора. В результате изъяли большую партию товаров с поддельными обозначениями Moncler и Apple.
В настоящее время детективы пресекли деятельность группы. Восьми ее участникам было предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины – незаконное использование знаков для товаров и услуг, совершенное организованной группой и что повлекло материальный ущерб.
Пособнику, изготавливавшему поддельные бирки и ценники, дополнительно инкриминируют ч. 5 ст. 27 УК Украины. Организатору также сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 229 УК Украины в связи с продажей контрафактной электроники.
Напомним, что теневая экономика остается одним из крупнейших источников потерь для государственного бюджета Украины. Среди основных способов, с помощью которых бизнес и работники обходят налоговые правила, авторы исследования называют:
- Зарплаты "в конвертах";
- Нарушение таможенных правил и контрабанду;
- Коррупционные схемы на границе;
- Нелегальную продажу подакцизных товаров и контрафакта;
- Минимизацию НДС;
- Сокрытие реальных объемов продаж;
- Вывод прибыли в офшоры;
- Злоупотребление налоговыми льготами и специальными режимами;
- Ведение предпринимательской деятельности без официальной регистрации;
- Схемы по налогообложению недвижимости.
Больше всего бюджет теряет из-за неофициальных выплат работникам. В 2025 году зарплаты "в конвертах" могут обойтись государству в 237–262 миллиарда гривен.