Грошей не вистачає: з якими проблемами стикнулися підприємства теплопостачання в Україні

Наразі в Україні є проблема з компенсацією різниці в тарифах для підприємств тепло- та водопостачання. Річ у тому, що якщо зобов'язання щодо компенсації не будуть виконані, тоді підприємствам залишається або закриватися, або ж підвищувати тарифи.

Що не так із фінансуванням

Як розповів 24 Каналу експерт Олександр Слобожан, раніше в органах місцевого самоврядування залишалося 64% від ПДФО. Згодом ці кошти направляли комунальним підприємствам для того, щоб "гасити" різницю в тарифах.

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Нагадуємо! Компенсація різниці в тарифах – це зобов'язання держави для зменшення фінансового навантаження на українське населення та запобігання росту тарифів.

Водночас наступного року в Кабміні пропонують забрати у муніципалітетів 4% від ПДФО, що негативно вплине на ситуацію зі фінансуванням комунальних підприємств.

Олександр Слобожан Виконавчий директор Асоціації міст України Більшість муніципалітетів просто не зможуть надавати послуги. Крім іншого, податки в Україні підвищилися. Тому вірогідність того, що послуги теплопостачання і водопостачання можуть бути припинені, висока.

Що таке ПДФО Це податок на доходи, який стягується з фізичних або юридичних осіб. На сьогодні ПДФО в Україні становить 18%.

Скільки населення платить за тепло підприємствам

Відомо, що з кожної гривні, яку платить споживач за тепло, в підприємствах залишається лише 35 копійок. Все решта, а це 65 копійок, автоматично перераховуються на рахунки НАК "Нафтогазу".

Уряд торік прийняв таку постанову. Ми, як асоціація міст, були проти цієї постанови, тому що це не дозволяє підприємствам готуватися і проходити опалювальний сезон. Нам обіцяли протягом 2024 року, що ця постанова буде скасована, але поки такого рішення немає,

– додає Олександр Слобожан.

Таким чином, з 35 копійок підприємствам теплопостачання потрібно закупити газ, електрику, яка в Україні виросла у декілька разів, зарплату всім працівникам, а також податки, що вже підвищили.

Зверніть увагу! На думку Слобожана, якщо в Україні залишать поправку про 64% від ПДФО, виділення субвенції на компенсацію різниці в тарифах, крім того, залишать реверсні дотації в місцевих бюджетах, водночас пропозиція щодо зняття мораторію на підвищення тарифів виключать, тоді підвищення тарифів вдасться уникнути.