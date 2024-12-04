Хто з підприємців цьогоріч не платитиме підвищені податки

Податковий комітет Верховної Ради вирішив не застосовувати підвищення податків для ФОПів у 2024 році заднім числом. Зміни до ставок податків, які мали набути чинності з 1 жовтня 2024 року, відтерміновано до 1 січня 2025 року.

Кому податки не підвищать у 2024 році

Таке рішення дозволить уникнути додаткових труднощів для бізнесу, які могли б виникнути через несподівані зміни в оподаткуванні, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

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Водночас нові податкові ставки для банківських установ залишаться без змін і набудуть чинності відповідно до іншого графіка.

Зауважте! Це рішення має допомогти уникнути раптового зростання фінансового навантаження та надасть додатковий час для адаптації до нових податкових правил.

Якими будуть податки для ФОПів у 2025 році

17 вересня Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт № 11416-д, який передбачає підвищення податків.

Для чого підвищують податки Зміни в оподаткуванні мають на меті забезпечити фінансування Сил оборони України, зокрема для виплат військовим, закупівлі техніки та будівництва фортифікаційних споруд. Підвищення податків дозволить збільшити надходження до державного бюджету на 58 мільярдів гривень у 2024 році та на 137 мільярдів гривень у 2025 році.

Оновлений законопроєкт включає низку податкових змін, серед яких:

військовий збір для ФОПів I та II груп – 800 гривень на місяць (10% від мінімальної заробітної плати);

1% військового збору з обороту для ФОП III групи;

25% податку на прибуток для фінансових установ;

помісячна звітність по ПДФО (для економічного бронювання);

авансові внески з податку на прибуток для автозаправних станцій;

50% податку на прибуток банків у 2024 році.

Зауважте! Особливо важливою зміною для громадян є збільшення військового збору з 1,5% до 5%, що підвищить податкове навантаження на офіційні заробітні плати.