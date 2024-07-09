Суспільна думка: чи підтримують українці підвищення податків під час війни
Джерело:Центр Разумкова
Як виявилось, лише маленька частина українців вважає, що підвищення податків має відбуватися під час воєнного стану. Щобільше, це може загрожувати економіці країни.
Що думають українці про підвищення податків
Як стало відомо з опитування, більшість громадян України – 58,1% – вважають не доцільним підвищення податків в умовах воєнного стану.
Читайте також: В рази більше, ніж за весь попередній рік: гральний бізнес сплатив рекордну суму податків
Втім, чверть опитаних – 25.5% – вважають, що підвищення податків слід здійснити поступово, щоб збалансувати потребу держави в додаткових надходженнях та обмежену купівельну спроможність населення. Однак, 11.8% опитаних коливалися з відповіддю.
Чи сприятиме це нелегальному ринку
Дві третини учасників опитування, 67,5%, вважають, що підвищення податків призведе до зростання нелегального ринку продукції, на яку вони застосовані. Втім 12% респондентів не поділяють цю думку. Інші учасники опитування утримувалися від відповіді.Цікаво! Відповіді на це питання трохи різняться між міським та сільським населенням.