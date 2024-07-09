Що думають українці про підвищення податків

Як стало відомо з опитування, більшість громадян України – 58,1% – вважають не доцільним підвищення податків в умовах воєнного стану.

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Втім, чверть опитаних – 25.5% – вважають, що підвищення податків слід здійснити поступово, щоб збалансувати потребу держави в додаткових надходженнях та обмежену купівельну спроможність населення. Однак, 11.8% опитаних коливалися з відповіддю.

Чи сприятиме це нелегальному ринку

Дві третини учасників опитування, 67,5%, вважають, що підвищення податків призведе до зростання нелегального ринку продукції, на яку вони застосовані. Втім 12% респондентів не поділяють цю думку. Інші учасники опитування утримувалися від відповіді.

Цікаво! Відповіді на це питання трохи різняться між міським та сільським населенням.