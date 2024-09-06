Увесь тягар ляже на бізнес: чому ідея про підвищення податків може бути ризикованою

В Європейській бізнес асоціації очікують, що уряд зможе знайти інших шлях для наповнення державного бюджету, який існує зараз, а саме – шляхом підвищення податків для бізнесу. В іншому випадку, український бізнес може просто закриватися.

Чому бізнес проти підвищення податків

Як пояснюють в ЄБА, бізнес вважає рішення не розглядати законопроєкт про підвищення податків виваженим і раціональним.

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Нагадуємо! Загальні додаткові потреби бюджету становлять 500 мільярдів гривень через зростання видатків на оборону. Станом на 3 вересня Верховна Рада не підтримала законопроєкт про збільшення податків.

Весь тягар унаслідок запропонованого підвищення податків ляже на добропорядний бізнес, що може мати негативний та нищівний вплив на бізнес та економіку країни,

– вважають в Європейській бізнес асоціації.

Яке вирішення пропонують

Розв'язанням проблеми із податками може стати боротьба із тіньовою економікою. Йдеться про рішення щодо реформування митниці, ефективної роботи правоохоронних органів та початку нормальної роботи Бюро економічної безпеки.

Крім того, потрібні рішення, які сприяли б урегулюванню проблеми тіньової зайнятості – питання зарплат у конвертах тощо. Також варто переглянути запропонований механізм оподаткування ринку автомобілів, зокрема оцінити фіскальний ефект від оподаткування операцій у сегменті уживаних авто, посилити боротьбу з сірими схемами у сфері електронної торгівлі тощо,

– зазначається у листі.

Зверніть увагу! В ЄБА вважають, що бізнесу було б корисно побачити розрахунки та економічний ефект від збільшення податків. Адже рішення щодо податків може призвести не до збільшення надходжень до бюджету, а до згортання бізнесу.