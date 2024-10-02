Підвищення податків: НБУ підтримує рішення уряду, але не повторне підвищення податку на банки

Проєкт закону щодо підвищення податків в Україні пропонує встановити ставку податку на прибуток банків на рівні 50%. Відтак банківська сфера в Україні може вже другий рік поспіль піддатися сильному фіскальному тиску.

НБУ підтримає підвищення податків

Голова Національного банку України Андрій Пишний прокоментував норму законопроєкту № 11416-д, що пропонує підвищення податків та військового збору. За його словами, рішення про підвищення податків має бути системним. Натомість за підсумками двох років війни банківська система залишається єдиною сферою, що сплачує підвищений податок на прибуток.

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Він додав, що важливо усвідомити, що основним джерелом фінансування оборони від агресора мають бути перш за все внутрішні ресурси.

Андрій Пишний Голова Національного банку України Так, ми можемо сподіватися, що міжнародна допомога і надалі буде ритмічною і достатньою. Так, ми працюємо над тим, щоб заморожені резерви Центрального банку Росії стали нам доступними і відповідні механізми дали нам відповідні ресурси. Але за два з половиною роки війни жодна галузь української економіки, окрім банківської, не зазнала підвищення податків. Лише банки торік 50% свого прибутку сплатили до бюджету. Цього року це може повторитися.

Таким чином, Андрій Пишний заявив, що Національний банк Національний банк підтримує системне рішення уряду щодо підвищення податків, але не повторне підвищення податку на прибуток банків.

Ми підтримаємо системне рішення, що пропонує уряд щодо податків,

– наголосив Пишний.

Нагадаємо! 17 вересня 2024 року Верховна Рада України з другої спроби ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає, зокрема, введення 50%-го податку на прибуток банків у 2024 році.