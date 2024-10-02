НБУ підтримає підвищення податків

Голова Національного банку України Андрій Пишний прокоментував норму законопроєкту № 11416-д, що пропонує встановити ставку податку на прибуток банків на рівні 50% та повідомив, що НБУ підтримає це рішення.

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За його словами, банківська сфера – єдина в Україні другий рік поспіль може зазнати такого фіскального тиску. Втім, важливо усвідомити, що основним джерелом фінансування оборони від агресора мають бути перш за все внутрішні ресурси.

Андрій Пишний Голова Національного банку України Так, ми можемо сподіватися, що міжнародна допомога і надалі буде ритмічною і достатньою. Так, ми працюємо над тим, щоб заморожені резерви Центрального банку Росії стали нам доступними і відповідні механізми дали нам відповідні ресурси. Але за два з половиною роки війни жодна галузь української економіки, окрім банківської, не зазнала підвищення податків. Лише банки торік 50% свого прибутку сплатили до бюджету. Цього року це може повторитися.

Він також попередив, що "системне рішення" може бути незручним, але єдиним необхідним для стабільності економіки, адже річна потреба збільшення держбюджету оцінюється у 500 мільярдів гривень.

Ми підтримаємо системне рішення, що пропонує уряд щодо податків,

– наголосив Пишний.

Нагадаємо! 17 вересня 2024 року Верховна Рада України з другої спроби ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає, зокрема, введення 50%-го податку на прибуток банків у 2024 році.