Чому в Україні зросла ставка військового збору: пояснення фахівця

Зростання військового збору в Україні, яке набрало чинності наприкінці 2024 року, стало результатом низки економічних та геополітичних факторів.

Чому виникла потреба підвищити податки

Як пояснив 24 Каналу Ярослав Жаліло, керівник Центру економічних та соціальних досліджень в Національному інституті стратегічних досліджень, збільшення податкового навантаження обумовлено необхідністю забезпечити стабільне фінансування оборони в умовах війни.

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Довідково. Міжнародна фінансова підтримка, яку Україна отримує від партнерів, є фіксованою і розподіляється за періодами. Однак більша частина цих коштів не може використовуватися для фінансування військових потреб, за винятком невеликої частки.

Ярослав Жаліло пояснює, що на момент затвердження бюджету на 2024 рік передбачалося, що активна фаза війни триватиме не більше пів року. Це вплинуло на обсяг закладених коштів на безпеку та оборону, що згодом виявилося недостатнім.

Крім того, на початку 2024 року Україна зіткнулася з затримками фінансової допомоги з боку США. Це спричинило потребу у збільшенні податкових надходжень для покриття критичних витрат.

Україні вдалось уникнути кризи

Попри ризики, які виникли на початку 2024 року, Україні вдалося уникнути фінансової кризи завдяки кільком ключовим факторам:

Успішне проходження зимового періоду без значних енергетичних втрат, включаючи ризики блекаутів.

Стабілізація надходжень від міжнародних партнерів у другій половині року.

Основне питання полягало у тому, наскільки Україна зможе самостійно забезпечити фінансування оборони та безпеки. Зовнішні ресурси не покривають цих витрат, і країна повинна опиратися на внутрішні резерви,

— пояснює Ярослав Жаліло.

Нові ставки військового збору торкнуться зарплат, доходів ФОП та інших категорій оподаткування. Зростання податкового навантаження, хоч і є тимчасовим заходом, спрямоване на підтримку армії в умовах тривалої війни.