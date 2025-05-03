Spotify збільшує вартість підписки

Spotify планує підвищити вартість індивідуальних підписок на 1 євро в країнах Європи та Латинської Америки. Підняття ціни на тариф очікують з червня.

Причини підняття тарифу

Про це повідомляє Financial Times, інформує 24 Канал. За даними видання, музична індустрія давно закликає стримінгові платформи, такі як Spotify та Apple Music, підвищити ціни, оскільки їхні тарифні плани зростають значно повільніше за рівень інфляції.

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Крім того, музичні підписки залишаються набагато дешевшими порівняно з відеосервісами,такими як Netflix.

Скільки доведеться платити

Наразі підписка на Spotify у США коштує 11,99 доларів, що лише на 2 долари більше, ніж 14 років тому, коли сервіс був запущений.

Spotify вже почав підвищувати ціни в деяких країнах, зокрема в Нідерландах і Люксембурзі.

У США, найбільшому ринку компанії, цього літа підвищення не планується, оскільки ціни вже були підняті в липні 2024 року.

В Україні вартість індивідуального плану Spotify складає 4,99 доларів на місяць, що є більше 200 гривень.