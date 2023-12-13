NovaPay випустила платіжні картки й запустила бета-версію мобільного додатку
Джерело:NovaPay
Фінансова компанія NovaPay, що є складовою компанії "Нова Пошта" випустила платіжні картки та першою серед небанківських установ запустила мобільний додаток. Це стало можливим завдяки розширеній ліцензії НБУ.
Що можна робити в додатку
У мобільному застосунку NovaPay користувачі зможуть відкрити платіжний рахунок, оформити віртуальну картку та одразу почати нею користуватись. Поки що для користування доступна бета-версія в додатку Google Play.
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У застосунку доступні такі ж базові операції з грошима, як і в банківських установах.
Це, зокрема:
- перекази на картки та рахунки за усіма можливими реквізитами;
- оформлення Посилки в кредит та сплата за неї;
- усі види платежів: клієнти можуть сплачувати за комунальні послуги, інтернет; або ТБ, штрафи та податки, поповнювати мобільний тощо;
- отримання на картку післяплати за посилки;
- відправка переказу з картки до відділення Нової пошти;
- випуск пластикової платіжної картки NovaPay від MasterCard.
Запуск додатку і випуск карток від NovaPay — це революція на українському фінансовому ринку. Донині жодна фінустанова не робила цього. Це історія про справжню швидкість, зручність і надійність послуг NovaPay для клієнтів. Вони зможуть користуватися як фізичною карткою NovaPay, так і електронним гаманцем — Google Pay та найближчим часом Apple Pay,.
Як користуватися додатком
Зареєструватися в застосунку можна через "Дію". Також найближчим часом клієнти зможуть зареєструватися у відділеннях "Нової Пошти".Зауважте! У додатку можна замовити пластикову платіжну картку та отримати її у найближчому відділенні чи поштоматі Нової пошти із безкоштовною доставкою.
Однак, картка NovaPay поки що недоступна за кордоном, а також не можна сплачувати за товари та послуги компаній, зареєстрованих не в Україні.