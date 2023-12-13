Что можно делать в приложении

В мобильном приложении NovaPay пользователи смогут открыть платежный счет, оформить виртуальную карту и начать ею сразу пользоваться. Пока что для использования доступна бета-версия в приложении Google Play.

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В приложении доступны такие же базовые операции с деньгами, как и в банковских учреждениях.

Это, в частности:

переводы на карты и счета по всем возможным реквизитам;

оформление Посылки в кредит и оплата за нее;

все виды платежей: клиенты могут оплачивать коммунальные услуги, интернет; или ТВ, штрафы и налоги, пополнять мобильный и т.п.;

получение на карточку наложенного платежа за посылки;

отправка перевода с карты в отделение Новой почты;

выпуск пластиковой платежной карты NovaPay от MasterCard.

Андрей Кривошапко CEO NovaPay Запуск приложения и выпуск карт от NovaPay – это революция на украинском финансовом рынке. До сих пор ни одно финучреждение не делало этого. Это история о настоящей скорости, удобстве и надежности услуг NovaPay для клиентов. Они смогут пользоваться как физической картой NovaPay, так и электронным кошельком — Google Pay и в ближайшее время Apple Pay.

Как пользоваться приложением

Зарегистрироваться в приложении можно через "Действие". Также в ближайшее время клиенты могут зарегистрироваться в отделениях "Новой Почты".

Заметьте ! В приложении можно заказать пластиковую платежную карту и получить ее в ближайшем отделении или почтамате Новой почты с бесплатной доставкой.

Однако карта NovaPay пока недоступна за границей, а также нельзя платить за товары и услуги компаний, зарегистрированных не в Украине.



