Колегам "під ялинку": як змінились ціни на типові корпоративні подарунки на новорічні свята

Сервіс доставки Zakaz.ua провів дослідження, як упродовж року змінились ціни на товари у категоріях алкоголю та солодощів, – найпопулярніших корпоративних подарунків на новорічні свята. Також компанія поділилася, які цукерки та напої найчастіше купують B2B-клієнти для подарунків колегам.

З'ясувалось, що у річному еквіваленті алкогольна продукція подорожчала у середньому на 49%. Тим часом ціни на популярні смаколики зросли на 40%.

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Деталі дослідження

Як зазначають в Zakaz.ua, за статистикою, 60% компаній починають закуповувати подарунки на новорічні свята для співробітників та партнерів наприкінці листопада і у перші два тижні грудня. Решта 40% роблять це в останні два тижні напередодні свята.

Для подарункових наборів бізнес зазвичай обирає міцні елітні напої, зокрема віскі, ром, бренді та коньяк. Здебільшого ходовою є продукція таких брендів, як Bacardi, Captain Morgan, Jameson, Jack Daniel's, Chivas, Hennessy, Ararat та Shabo.

З-поміж переліку, найбільше у ритейлерів зросли ціни на продукцію Captain Morgan. Якщо у середньому пляшка білого рому бренду об'ємом 0,7 літра наприкінці листопада минулого року коштувала 287,90 гривні, то нині вартість зросла на 87% й складає 538 гривень.

Тим часом найменше подорожчав коньяк Hennessy – вартість напою об'ємом 0,5 літра зросла на 31%, а літрова пляшка цьогоріч коштує на 20% дорожче, ніж у 2021 році.

До слова, із солодощів на подарунок колегам та партнерам у компаніях традиційно купують цукерки у твердій та якісній упаковці. Напередодні минулого Нового року найбільше продавалось цукерок брендів Roshen, Raffaello, Ferrero Roscher, АВК, "Світоч" та Millenium. Особливою популярністю користувались солодощі "Вечірній Київ" та Raffaello.

Зазначається, що цьогоріч вартість артикулів, на які минулого року був ажіотаж, подорожчала від мінімальних 4% до максимальних 83%. Водночас, типові корпоративні подарункові набори останніми роками також доповнюють іншими товарами, зокрема кавою, чаєм, екзотичними фруктами, елітними сирами, хамоном тощо.

Як змінились ціни на популярні корпоративні подарунки на Новий рік та Різдво / Інфографіка Zakaz.ua