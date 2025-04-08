У 143 рази більше: податки від грального бізнесу стрімко зросли

У першому кварталі 2025 року гральний бізнес в Україні сплатив до бюджету 5,4 мільярда гривень податків. Це на 20,4% більше, ніж за аналогічний період торік.

Як зріс дохід від грального бізнесу

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує 24 Канал.

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За його словами, надходження від грального бізнесу зросли у 143 рази порівняно з січнем-березнем 2021 року, коли сума становила лише 37,7 мільйона гривень.

У розрізі місяців ситуація виглядає так:

у січні 2025 року до бюджету надійшло 735 мільйонів гривень,

у лютому – 1,52 мільярда гривень,

у березні – 3,13 мільярди гривень.

Окрім того, виторги грального бізнесу через касові апарати (РРО/ПРРО) за січень-лютий 2025 року досягли 8,5 мільярдів гривень – це у 18,5 раза більше, ніж за той самий період 2024 року (0,5 мільярда гривень).

Що це означає

На думку Гетманцева, зростанню показників сприяло запровадження обов’язкового використання РРО/ПРРО для грального бізнесу наприкінці минулого року, що дозволило зменшити тіньовий сегмент галузі.