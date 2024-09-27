Податки зростуть для усіх: українці платитимуть більше

Вже через декілька днів в Україні почнуть діяти нові податки. Вони будуть актуальними як для бізнесу, так і для звичайних громадян.

Якими будуть нові податки

З жовтня в Україні почнуть діяти нові податкові зміни, зокрема:

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Підвищення військового збору з усіх доходів громадян з 1,5% до 5%.

Встановлення військового збору для ФОП – платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень на місяць).

Встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи.

Таке рішення має на меті забезпечити додаткові надходження до бюджету у розмірі 58 мільярдів гривень на 2024 рік та 137 мільярдів на 2025 рік.

Раніше Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук говорив, що через підвищення оподаткування доходів додаткові бюджетні ресурси повертатимуться в економіку. Відповідно це не впливає на ціни та попит.