Які податки має сплачувати ФОП 2 групи у 2024 році

Наразі фізичні особи-підприємці 2 групи мають сплачувати кілька видів податків. Зокрема єдиний податок є фіксованим та не зазнає змін.

Які податки треба платити ФОПам 2 групи у 2024 році

У поточному році фізичним особам-підприємцям 2 групи потрібно платити єдиний податок, податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір (ВЗ), про що пише 24 канал.

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Однією з основних переваг другої групи ФОП є фіксований податок. Річ у тім, що його розмір не залежить від доходу. Тобто особа повинна сплачувати щомісяця одну конкретну суму.

Єдиний податок складає 20% від мінімальної заробітної плати (1 420 гривень щомісяця).

Важливо! Однак якщо податкова адреса людини міститься там, де проходять бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях, то вона має право не сплачувати даний внесок.

Чи потрібно ФОПу 2 групи сплачувати ЄСВ

При використанні найманої праці осіб також сплачується ПДФО (за ставкою 18%) та ВЗ (за ставкою 1,5%).

Проте з 2025 року ФОПи 1, 2 і 4 груп платитимуть на 90 гривень на місяць більше військового збору, як зазначено у законопроєкті №11416-д "Про особливості оподаткування на період воєнного стану".

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) для 2 групи ФОП складає 22% від мінімальної заробітної плати та сплачується:

або щомісяця – 1 562 гривень;

або щокварталу – 4 686 гривень.

Важливо! Водночас наразі передбачається право фізичних осіб-підприємців 2 групи не сплачувати такий податок, якщо їх призвали на військову службу під час мобілізації або вони залучені до виконання подібних обов'язків.

Який ліміт доходу для ФОПів 2 групи

Станом на 2024 рік обсяг доходу протягом календарного року для фізичних осіб-підприємців 2 групи не повинен перевищувати 834 розмірів мінімальної заробітної плати. Це наразі 5 921 400 гривень.

Перевищення цього ліміту є неприпустимим.

Якщо ж таке станеться, людині доведеться переходити на іншу групу або змінювати форму оподаткування.