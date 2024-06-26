Податки для ФОПів у липні: чи чекати на зміни підприємцям

З початку року мінімальна заробітна плата змінювалася двічі. Тому підприємців цікавить питання, які будуть актуальні розміри податків для ФОПів різних груп вже у липні.

Який буде розмір ЄСВ та Єдиного податку в липні

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) в Україні сплачують за всіх працівників. Водночас для ФОПів, які ведуть діяльність самостійно – він також є обов'язковим. Однак, розмір ЄСВ змінюється відповідно до зростання мінімальної заробітної плати в Україні.

Читайте також: Підвищення податків в Україні: Гетманцев розповів, коли це відбудеться

Цього року її підвищували двічі: спершу у січні до 7 100 гривень, а згодом у квітні – до 8 000 гривень. Таким чином, у липні розміри мінімального та максимального ЄСВ залишаться без змін:

мінімальний розмір ЄСВ складає 22% від мінімальної зарплати – 1 760 гривень за місяць,

складає 22% від мінімальної зарплати – за місяць, максимальний розмір ЄСВ становить 22% від 15 мінімальних зарплат – 26 400 гривень за місяць.

Водночас Єдиний податок для 1 та 2 груп прив'язаний до мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який на сьогодні становить 3 028 гривень.

Тобто, коли йдеться про Єдини1 податок (ЄП), то у липні:

ФОП 1 групи платить 302,80 гривень – це 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

платить 302,80 гривень – це 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб; ФОП 2 групи платить 1 600 гривень – це 20% від мінімальної зарплати;

платить 1 600 гривень – це 20% від мінімальної зарплати; ФОП 3 групи має фіксований ЄП на рівні 2023 року – це 3% від доходів для платників ПДВ та 5% від доходів для неплатників ПДВ.

Який максимальний річний дохід можуть мати ФОПи

! За невчасну сплату ЄП передбачені штрафи та пеня: до 30 календарних днів – 5%, а якщо вже понад 30 календарних днів – 10%.

Наразі в Україні діють дві системи оподаткування для підприємців: спрощена та загальна. Спрощена система має іншу ставку єдиного податку і передбачає певні обмеження залежно від групи. Якщо ж перевищити встановлені ліміти доходів, ФОП може бути переведений на загальну систему оподаткування.

Таким чином, у липні ці ліміти для підприємців не повинні перевищувати такі суми: