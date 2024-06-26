Налоги для ФЛП в июле: ждать ли изменений предпринимателям
С начала года минимальная заработная плата менялась дважды. Поэтому предпринимателей интересует вопрос, какие будут актуальны размеры налогов для ФЛП разных групп уже в июле.
Какой будет размер ЕСВ и Единого налога в июле
Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) в Украине платят за всех работников. В то же время для ФЛП, которые ведут деятельность самостоятельно – он также является обязательным. Однако, размер ЕСВ меняется в соответствии с ростом минимальной заработной платы в Украине.
Читайте также: Повышение налогов в Украине: Гетманцев рассказал, когда это произойдет
В этом году ее повышали дважды: сначала в январе до 7 100 гривен, а затем в апреле – до 8 000 гривен. Таким образом, в июле размеры минимального и максимального ЕСВ останутся без изменений:
- минимальный размер ЕСВ составляет 22% от минимальной зарплаты – 1 760 гривен за месяц,
- максимальный размер ЕСВ составляет 22% от 15 минимальных зарплат – 26 400 гривен за месяц.
То есть, когда речь идет о Едином1 налоге (ЕН), то в июле:
- ФЛП 1 группы платит 302,80 гривен – это 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц;
- ФЛП 2 группы платит 1 600 гривен – это 20% от минимальной зарплаты;
- ФЛП 3 группы имеет фиксированный ЕН на уровне 2023 года – это 3% от доходов для плательщиков НДС и 5% от доходов для неплательщиков НДС.
Какой максимальный годовой доход могут иметь ФЛП
Сейчас в Украине действуют две системы налогообложения для предпринимателей: упрощенная и общая. Упрощенная система имеет другую ставку единого налога и предусматривает определенные ограничения в зависимости от группы. Если же превысить установленные лимиты доходов, ФЛП может быть переведен на общую систему налогообложения.
Таким образом, в июле эти лимиты для предпринимателей не должны превышать следующие суммы:
- годовой доход для плательщиков 1 группы (167 размеров минимальной зарплаты) – 1 336 000 гривен,
- годовой доход для плательщиков 2 группы (834 размеров минимальной зарплаты) – 6 672 000 гривен,
- годовой доход для плательщиков 3 группы (1 167 размеров минимальной зарплаты) – 9 336 000 гривен.