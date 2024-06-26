Какой будет размер ЕСВ и Единого налога в июле

Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) в Украине платят за всех работников. В то же время для ФЛП, которые ведут деятельность самостоятельно – он также является обязательным. Однако, размер ЕСВ меняется в соответствии с ростом минимальной заработной платы в Украине.

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В этом году ее повышали дважды: сначала в январе до 7 100 гривен, а затем в апреле – до 8 000 гривен. Таким образом, в июле размеры минимального и максимального ЕСВ останутся без изменений:

минимальный размер ЕСВ составляет 22% от минимальной зарплаты – 1 760 гривен за месяц,

составляет 22% от минимальной зарплаты – за месяц, максимальный размер ЕСВ составляет 22% от 15 минимальных зарплат – 26 400 гривен за месяц.

Обратите внимание! В то же время Единый налог для 1 и 2 групп привязан к минимальной зарплате и прожиточному минимуму для трудоспособных лиц, который на сегодня составляет 3 028 гривен.

То есть, когда речь идет о Едином1 налоге (ЕН), то в июле:

ФЛП 1 группы платит 302,80 гривен – это 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

платит 302,80 гривен – это 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц; ФЛП 2 группы платит 1 600 гривен – это 20% от минимальной зарплаты;

платит 1 600 гривен – это 20% от минимальной зарплаты; ФЛП 3 группы имеет фиксированный ЕН на уровне 2023 года – это 3% от доходов для плательщиков НДС и 5% от доходов для неплательщиков НДС.

Обратите внимание! За несвоевременную уплату ЕН предусмотрены штрафы и пеня: до 30 календарных дней – 5%, а если уже более 30 календарных дней – 10%.