Почему нужно повысить налоги

Как сообщил Гетманцев, предложения по повышению налогов, в частности военного сбора, ожидаются от правительства в ближайшее время. Учитывая ситуацию в стране, они могут быть довольно радикальными.

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Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики И несмотря на то, что ситуация достаточно серьезная, ожидаем такие предложения в ближайшее время. Какими будут эти предложения, я не готов говорить, но понимаю, что они будут достаточно радикальными.

А все потому, что, по его словам, в бюджете есть определенное недофинансирование военных расходов. Это недофинансирование измеряется сотнями миллиардов гривен.

Мы с вами неоднократно слышали от министра финансов, министра обороны информацию о том, что в бюджете есть определенное недофинансирование военных расходов. Это недофинансирование измеряется сотнями миллиардов гривен. Это очень большие деньги, которые нельзя аккумулировать точечными решениями или, скажем, за счет детенизации даже, потому что ресурс от детенизации уже используется. У нас уже есть перевыполнение бюджета, но этот ресурс не сопоставим с теми потребностями, которые есть,

– сказал Гетманцев.

Изменятся ли налоги для ФЛП уже летом

Летом размеры Единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) останутся без изменений.

минимальный размер ЕСВ составит 22% от минимальной зарплаты, что составляет 1 760 гривен в месяц;

максимальный размер ЕСВ составит 22% от 15 минимальных зарплат, что составляет 26 400 гривен в месяц.

Относительно Единого налога, он для 1 и 2 групп ФЛП зависит от минимальной зарплаты и прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который составляет 3 028 гривен.