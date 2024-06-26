Який буде розмір ЄСВ та Єдиного податку в липні
Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) в Україні сплачують за всіх працівників. Водночас для ФОПів, які ведуть діяльність самостійно – він також є обов'язковим. Однак, розмір ЄСВ змінюється відповідно до зростання мінімальної заробітної плати в Україні.
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Цього року її підвищували двічі: спершу у січні до 7 100 гривень, а згодом у квітні – до 8 000 гривень. Таким чином, у липні розміри мінімального та максимального ЄСВ залишаться без змін:
- мінімальний розмір ЄСВ складає 22% від мінімальної зарплати – 1 760 гривень за місяць,
- максимальний розмір ЄСВ становить 22% від 15 мінімальних зарплат – 26 400 гривень за місяць.
Тобто, коли йдеться про Єдини1 податок (ЄП), то у липні:
- ФОП 1 групи платить 302,80 гривень – це 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
- ФОП 2 групи платить 1 600 гривень – це 20% від мінімальної зарплати;
- ФОП 3 групи має фіксований ЄП на рівні 2023 року – це 3% від доходів для платників ПДВ та 5% від доходів для неплатників ПДВ.