Під час війни частина українських підприємців може законно не сплачувати окремі податки. Таке право мають, зокрема, мобілізовані ФОПи та бізнесмени, які працюють на територіях бойових дій. Водночас для отримання пільг потрібно відповідати визначеним законом умовам.

Кому з мобілізованих підприємців списують податки

Фізичні особи – підприємці та самозайняті фахівці, призвані на військову службу за мобілізацією або за контрактом, повністю звільняються від нарахування податків та звітування. Головна умова для отримання пільги – бізнес мав бути офіційно відкритий до моменту призову або підписання контракту, про що повідомили у ДПС Волинської області. Це право бізнесу гарантує Закон України № 4505-ІХ, який діє з 5 липня 2025 року.

Захисники, які мають зареєстрований ФОП (незалежно від наявності найманих співробітників), звільняються від сплати:

податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);

єдиного податку;

військового збору.

Пільга починає діяти автоматично з 1-го числа місяця призову (але не раніше 24 лютого 2022 року) і діє до останнього дня місяця, в якому військовослужбовця було демобілізовано. Водночас якщо боєць вирішив відкрити ФОП уже після мобілізації, поблажок не буде: йому доведеться нараховувати, платити збори та подавати декларації на загальних підставах.

Що робити в разі втрати статусу чи перевищення ліміту

Для спрощенців 3 групи навіть служба на фронті не скасовує обмежень щодо річного обігу коштів. Якщо мобілізований підприємець перевищив встановлений річний ліміт доходу, він зобов'язаний перейти на загальну систему оподаткування. Якщо цього не зробити самостійно, податкова служба примусово анулює статус платника єдиного податку на підставі статей 298 та 299 Податкового кодексу України.

Якщо ж статус єдинника під час служби було анульовано через податковий борг, закон повністю стає на бік бійця. У такому випадку податківці зобов'язані відновити реєстрацію платника єдиного податку з моменту її скасування.

Як не платити єдиний податок і військовий збір у зоні бойових дій

Право законно ігнорувати податкові платежі мають не лише військові, а й бізнесмени на небезпечних територіях. Як зазначають у Головному управлінні ДПС у Дніпропетровській області, ФОПи 1 та 2 груп, податкова адреса яких зареєстрована в зоні активних бойових дій чи тимчасової окупації, мають право не сплачувати військовий збір та єдиний податок. Пільговий період діє з місяця початку вогню або окупації до кінця місяця їхнього офіційного завершення за переліком Мінрозвитку громад № 376. За ці місяці підприємці навіть не заповнюють декларацію єдиного податку.

Крім того, ФОПи 1 та 2 груп без найманих працівників можуть оформити собі податкові канікули. Вони звільняються від сплати військового збору на один календарний місяць на рік на час відпустки, а також на весь період хвороби, якщо лікарняний триває 30 і більше днів.

Важливо! Грошове забезпечення військовослужбовців та силовиків на період безпосередньої участі в бойових діях військовим збором взагалі не оподатковується.

Скільки коштує утримання ФОП без пільг у 2026 році

Усім іншим підприємцям, які не потрапляють під винятки, доводиться платити повну суму податків згідно з новими соціальними стандартами. Згідно із Законом "Про Державний бюджет України на 2026 рік", прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3 328 гривень, а мінімальна зарплата – 8 647 гривень.

Виходячи з цих показників, обов'язкові щомісячні платежі у 2026 році становлять:

ФОП 1 групи: єдиний податок – до 332,80 гривні (до 10% прожиткового мінімуму);

ФОП 2 групи: єдиний податок – до 1 729,40 гривні (до 20% мінімальної зарплати);

Військовий збір (1, 2 та 4 групи): фіксовані 864,70 гривні (10% від мінімальної зарплати);

Військовий збір сплачується щомісяця не пізніше 20-го числа. Порушення правил спрощеної системи, ведення забороненої діяльності або перевищення ліміту тягне за собою штрафний податок у розмірі 15% від отриманого доходу та переведення на загальну систему.

До слова, на 2027 рік наразі не планують запроваджувати податкових пільг, як ті що запровадили після початку повномасштабного вторгнення. Таке рішення прийняли, оскільки роль надходження податків до бюджету значна. Саме податки покривають третину бюджетних видатків. Важливо й те, що наразі у наступному році не планують й підвищувати податки. Натомість урядовці розглядають детінізацію економіки, боротьбу зі схемами ухилення від сплати податків та виведення бізнесу з тіні як шлях наповнення бюджету.