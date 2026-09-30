Податки не планують скасовувати

Зараз уряд не розглядає повернення масштабних податкових послаблень, які діяли для бізнесу після початку повномасштабної війни. Про це розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, пише Forbes Ukraine.

Причина – значна роль податкових надходжень у формуванні бюджету. За його словами, вони забезпечують близько третини всіх бюджетних видатків.

Тобто сценарій, за якого держава знову суттєво послабить податкове навантаження на підприємців, наразі не розглядається.

Чи підвищать ПДВ для бізнесу

Водночас Гетманцев заявив, що підвищення податків для бізнесу на 1% також не планується. Йдеться про ідею, яка раніше обговорювалася в уряді у зв'язку зі створенням фонду підтримки та страхування бізнесу від воєнних ризиків.

Раніше уряд розглядав можливість збільшити стандартну ставку ПДВ на 1 – 1,5 відсоткового пункту – до 21–21,5%. Це могло б приносити близько 50 мільярдів гривень додаткових надходжень на рік.

Однак за підсумками обговорень Гетманцев заявив, що такого підвищення не планують.

Звідки тоді братимуть гроші

Один із варіантів, на який розраховує голова податкового комітету, – збільшення надходжень завдяки детінізації економіки. Йдеться, зокрема, про боротьбу зі схемами ухилення від сплати податків та виведення бізнесу з тіні.

Гетманцев оцінює обсяг тіньової економіки у 2026 році приблизно в 1 трильйон гривень. За його словами, повністю провести детінізацію за один рік неможливо – для цього потрібно кілька років.

Раніше, за його оцінкою, надходження від заходів із детінізації вже давали додатковий ресурс бюджету:

у 2023 році приріст порівняно з попереднім роком становив близько 1,5 мільярда доларів;

у 2024 році – близько 2,5 мільярдів доларів;

у 2026 році очікується зменшення надходжень приблизно на 1 мільярд доларів порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, що тіньова економіка залишається одним із найбільших джерел втрат для державного бюджету України. Серед основних способів, за допомогою яких бізнес і працівники обходять податкові правила, автори дослідження називають:

Зарплати "в конвертах"; Порушення митних правил і контрабанду; Корупційні схеми на кордоні; Нелегальний продаж підакцизних товарів і контрафакту; Мінімізацію ПДВ; Приховування реальних обсягів продажів; Виведення прибутку в офшори; Зловживання податковими пільгами та спеціальними режимами; Ведення підприємницької діяльності без офіційної реєстрації; Схеми з оподаткуванням нерухомості.

Найбільше бюджет втрачає через неофіційні виплати працівникам. У 2025 році зарплати "в конвертах" могли коштувати державі 237 – 262 мільярди гривень.



