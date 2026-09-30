Налоги отменять не планируют

В настоящее время правительство не рассматривает вопрос о возвращении к масштабным налоговым послаблениям, которые действовали для бизнеса после начала полномасштабной войны. Об этом сообщил председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, пишет Forbes Ukraine.

Причина – значительная роль налоговых поступлений в формировании бюджета. По его словам, они обеспечивают около трети всех бюджетных расходов.

То есть сценарий, при котором государство вновь существенно ослабит налоговую нагрузку на предпринимателей, пока не рассматривается.

Повысят ли НДС для бизнеса

В то же время Гетманцев заявил, что повышение налогов для бизнеса на 1% также не планируется. Речь идет об идее, которая ранее обсуждалась в правительстве в связи с созданием фонда поддержки и страхования бизнеса от военных рисков.

Ранее правительство рассматривало возможность увеличить стандартную ставку НДС на 1–1,5 процентных пункта – до 21–21,5%. Это могло бы приносить около 50 миллиардов гривен дополнительных поступлений в год.

Однако по итогам обсуждений Гетманцев заявил, что такого повышения не планируется.

Откуда же тогда будут брать деньги

Один из вариантов, на который рассчитывает председатель налогового комитета, – увеличение поступлений за счет детенизации экономики. Речь идет, в частности, о борьбе со схемами уклонения от уплаты налогов и выводе бизнеса из тени.

Гетманцев оценивает объем теневой экономики в 2026 году примерно в 1 триллион гривен. По его словам, полностью провести детенизацию за один год невозможно – для этого потребуется несколько лет.

Ранее, по его оценке, поступления от мер по детенизации уже обеспечивали дополнительные ресурсы для бюджета:

в 2023 году прирост по сравнению с предыдущим годом составил около 1,5 миллиарда долларов;

в 2024 году – около 2,5 миллиардов долларов;

в 2026 году ожидается сокращение поступлений примерно на 1 миллиард долларов по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что теневая экономика остается одним из крупнейших источников потерь для государственного бюджета Украины. Среди основных способов, с помощью которых бизнес и работники обходят налоговые правила, авторы исследования называют:

Зарплаты "в конвертах"; Нарушение таможенных правил и контрабанду; Коррупционные схемы на границе; Нелегальную продажу подакцизных товаров и контрафакта; Минимизацию НДС; Сокрытие реальных объемов продаж; Вывод прибыли в офшоры; Злоупотребление налоговыми льготами и специальными режимами; Ведение предпринимательской деятельности без официальной регистрации; Схемы по налогообложению недвижимости.

Больше всего бюджет теряет из-за неофициальных выплат работникам. В 2025 году зарплаты "в конвертах" могут обойтись государству в 237–262 миллиарда гривен.