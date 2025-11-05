Найвищі податки: Росія потрапить в ТОП-20 країн з найбільшим ПДВ
- Росія підвищує ставку ПДВ до 22%, що виведе її до ТОП-20 країн з найбільшим рівнем цього податку.
- Мінфін Росії очікує зібрати 1,4 трильйона рублів додаткових податків, але може недоотримати 600 мільярдів рублів через зменшення інших доходів.
Росія вдруге за 7 років підвищує ставку ПДВ, що виведе країну до ТОП-20 держав світу за рівнем цього податку. Це “потягне” за собою наслідки у вигляді підвищення цін.
Де найвищий ПДВ у світі?
Ключовий податок, від якого залежить вартість усіх товарів і послуг, буде збільшений до 22% з поточних 20%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Серед країн, поза Європою, Росія займе перше місце за рівнем ПДВ та ділитиме його з Уругваєм (там ставка також становить 22 %). У Китаї, наприклад, ПДВ становить лише 13 %, Японії – 10 %, а ОАЕ – 5 %.
Які наслідки підвищення ПДВ в Росії?
За допомогою нового ПДВ Мінфін розраховує зібрати 1,4 трильйона рублів додаткових податків до бюджету, повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ The Moscow Times.
Крім того, уряд готує радикальну податкову реформу для малого бізнесу, яка позбавить спрощеної системи оподаткування близько 700 тисяч підприємців. Наслідком підвищення ПДВ також стане:
- Короткострокове збільшення споживчих цін;
- Стиснення споживчого попиту;
- Зниження купівельної спроможності як бізнесу, так і населення.
В результаті бюджет може недоотримати 600 мільярдів рублів по самому ПДВ, а також зіткнутися зі зменшенням інших доходів – податку на прибуток, дивідендних виплат, а також ПДФО та страхових внесків.
Криза економіки та бізнесу в Росії
Російський бізнес готується до підвищення податків у 2026 році через необхідність наповнювати військовий бюджет. Підприємства в Росії змушені підіймати ціни, скорочувати виробництво та звільняти працівників через економічні труднощі.
78% російських компаній зазнали негативного впливу від західних санкцій, з них 60% відзначають значні труднощі у роботі. Російські компанії шукають "обхідні схеми" для виживання: 48% орієнтуються на постачальників з "дружніх" країн, а 24% шукають альтернативні рішення.
Прибуток підприємств Росії за вісім місяців 2025 року скоротився на 8,3 %, а частка проблемних позичальників серед юридичних осіб досягла 23 %. Вугільна галузь, "Пошта Росії", "Норнікель", "Газпром" та "РЖД" зазнають значних фінансових втрат, що свідчить про занепад економіки Росії.