Найвищі податки: Росія потрапить в ТОП-20 країн з найбільшим ПДВ

Росія вдруге за 7 років підвищує ставку ПДВ, що виведе країну до ТОП-20 держав світу за рівнем цього податку. Це “потягне” за собою наслідки у вигляді підвищення цін.

Де найвищий ПДВ у світі?

Ключовий податок, від якого залежить вартість усіх товарів і послуг, буде збільшений до 22% з поточних 20%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Серед країн, поза Європою, Росія займе перше місце за рівнем ПДВ та ділитиме його з Уругваєм (там ставка також становить 22 %). У Китаї, наприклад, ПДВ становить лише 13 %, Японії – 10 %, а ОАЕ – 5 %.

Які наслідки підвищення ПДВ в Росії?

За допомогою нового ПДВ Мінфін розраховує зібрати 1,4 трильйона рублів додаткових податків до бюджету, повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ The Moscow Times.

Крім того, уряд готує радикальну податкову реформу для малого бізнесу, яка позбавить спрощеної системи оподаткування близько 700 тисяч підприємців. Наслідком підвищення ПДВ також стане:

Короткострокове збільшення споживчих цін; Стиснення споживчого попиту; Зниження купівельної спроможності як бізнесу, так і населення.

В результаті бюджет може недоотримати 600 мільярдів рублів по самому ПДВ, а також зіткнутися зі зменшенням інших доходів – податку на прибуток, дивідендних виплат, а також ПДФО та страхових внесків.

Криза економіки та бізнесу в Росії