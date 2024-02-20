В Україні за рік кількість мільйонерів збільшилася на 16%

Згідно з поданими деклараціями, у 2023 році в Україні зросла кількість мільйонерів. Зростання склало 16% порівняно з 2022 роком.

Кількість мільйонерів в Україні зросла

Декларацій на суму 1 мільйон гривень і більше подало 12 374 особи. Тож їх кількість за рік зросла на 2 863 особи.

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Ці мільйонери мають сплатити 2 756 мільйонів гривень податків до бюджету, а військового збору – 526,5 мільйона гривень.

Фізособи за 2023 рік сплатили:

податку на доходи фізосіб – 4 539,02 мільйона гривень;

військового збору – 946,09 мільйона гривень.

Данило Гетманцев Голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Сума задекларованого доходу склала 147,92 мільярда гривень. Значна частина декларацій – 112 тисяч була подана у зв’язку із використанням права на податкову знижку. Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету становить 444,08 мільйона гривень.

Тож за минулий рік громадяни подали 266 тисяч декларацій про майновий стан та доходи.

У січні платники податків забезпечили надходження до зведеного державного бюджету 96 мільярди гривень податків. Це на 7,3 мільярда гривень ніж очікував Мінфін.