Бойкот у відповідь на блокаду

На думку міністра інфраструктури Олександра Кубракова, заклики до бойкоту польської продукції не надто правильна стратегія для вирішення проблеми. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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На початку повномасштабної війни польські громадяни та влада надали притулок мільйонам нашим громадян. Польща допомогла відпрацювати військову логістику, протягнула руку допомоги, коли розпочалася паливна криза,

– нагадав міністр.

Кубраков впевнений, що кількість позитивних спільних історій співпраці точно перевершує проблему із блокадою кордону. Ворог лише і розраховує, аби Україна почала сваритися з сусідами та партнерами. Тому варто не припиняти діалогу та шукати альтернативні рішення, а не підігравати Росії та створювати ще більше проблем.

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Чому польські фермери блокують кордон

На думку польських фермерів, українська продукція серйозно загрожує їхньому ринку. Як заявив місцевий міністр сільського господарства Чеслав Сєкерський, багато фермерів перед посівною опинилися без ресурсів для продовження бізнесу, що разом з новими екологічними вимогами ЄС приводить їх до відчаю. Зокрема, саме так він пояснив випадок із розсипом українського зерна.

Польські фермери вимагають скасувати безмитне ввезення продукції з України та ввести ембарго на чутливі продукти, як-от м'ясо птиці, яйця, молоко та інші. Єврокомісія запевняє, що жодної загрози для ринку немає, однак протестувальники не збираються відступати від своїх вимог.