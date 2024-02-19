Бойкот в ответ на блокаду

По мнению министра инфраструктуры Александра Кубракова, призывы к бойкоту польской продукции не слишком правильная стратегия для решения проблемы. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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В начале полномасштабной войны польские граждане и власти предоставили убежище миллионам наших граждан. Польша помогла отработать военную логистику, протянула руку помощи, когда начался топливный кризис,

– напомнил министр.

Кубраков уверен, что количество положительных совместных историй сотрудничества точно превосходит проблему с блокадой границы. Враг только и рассчитывает, чтобы Украина начала ссориться с соседями и партнерами. Поэтому стоит не прекращать диалога и искать альтернативные решения, а не подыгрывать России и создавать еще больше проблем.

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Почему польские фермеры блокируют границу

По мнению польских фермеров, украинская продукция серьезно угрожает их рынку. Как заявил местный министр сельского хозяйства Чеслав Секерский, многие фермеры перед посевной оказались без ресурсов для продолжения бизнеса, что вместе с новыми экологическими требованиями ЕС приводит их к отчаянию. В частности, именно так он объяснил случай с россыпью украинского зерна.

Польские фермеры требуют отменить беспошлинный ввоз продукции из Украины и ввести эмбарго на чувствительные продукты, например мясо птицы, яйца, молоко и другие. Еврокомиссия уверяет, что никакой угрозы для рынка нет, однако протестующие не собираются отступать от своих требований.