Извинения и аргументы

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский извинился за инцидент, который случился на границе. Тогда фермеры, которые протестуют, высыпали из украинских грузовиков около 3 тонн зерна.

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Соответствующее заявление министр опубликовал на сайте ведомства. По его мнению, несмотря на напряженную ситуацию фермеры не должны были прибегать к таким действиям.

Как по мне, это не правильная форма протеста, но ее часто используют фермеры в разных странах,

– заявил чиновник.

В то же время он попросил с пониманием отнестись к отчаянию польских аграриев. Министр попросил прощения за поступок отчаяния и сообщил, что многие фермеры находятся в сложной экономической ситуации и остались почти без денег на посевную, что является для них критическим моментом.

Секерский надеется, что в дальнейшем ничего не выйдет за рамки диалога, и каждая сторона сможет получить желаемое. Напомним, что Еврокомиссия еще на год продлила действие беспошлинного режима для украинского продовольствия, что вместе с новыми экологическими требованиями ЕС привело к протестам польских фермеров.