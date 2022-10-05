Податкова реформа "10-10-10": чому бізнес думає, що в ній може критись "троянський кінь"

Український бізнес зауважив, що концепція зниження податків до 10% та ряд інших змін – цікаві. Також у бізнес-спільноті чекають на концепцію, прописану у вигляді законопроєкту, щоб математично прорахувати її ефекти для кожної індустрії.

Думка бізнесу щодо податкової реформи Концептуально бізнес підтримує реформу "10-10-10", зауважили в ЄБР після експрес-опитування. Також додали, що спільнота вже тривалий час говорить про необхідність детінізації економіки, про важливість зниження навантаження на фонд оплати праці, адже з таким податковим навантаженням прозорий бізнес стає абсолютно неконкурентним порівняно з тіньовим Зверніть увагу Податки для ФОПів з 1 жовтня зростуть

На додаток, підкреслили у бізнес-спільноті, добре виглядає ідея зробити країну інвестиційно привабливою, зокрема з погляду податків, зробити все прозорим, прибрати тіньові потоки.

Анна Дерев'янко Виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Очевидно, що важливим є вивчити всі деталі, які, власне, мають бути представлені у законопроекті. Безумовно, ідея виглядає цікавою. Тим не менше, фінальну позицію спільнота зможе представити, ознайомившись із прописаною концепцією у вигляді законопроекту — аби кожна індустрія змогла математично прорахувати ефекти. Адже, як відомо, саме у деталях і може критись троянський кінь.

Що відомо про податкову реформу "10-10-10"

Податкова реформа передбачає зниження ряду ставок до 10%, а її ініціатори впевнені, що це стимулюватиме економічний ріст.

Передбачає зниження: до 10% податку на додану вартість (зараз становить 20%), до 10% податку на доходи фізосіб (зараз 18%), до 10% податку на прибуток підприємств (зараз 18%).

(зараз становить 20%), до 10% (зараз 18%), до 10% (зараз 18%). Скасування сплати ЄСВ (наразі 22% від фонду оплати праці працівника), але залишення його для ФОПів, які перебувають на системі єдиного податку.

(наразі 22% від фонду оплати праці працівника), але залишення його для ФОПів, які перебувають на системі єдиного податку. На час війни передбачається підвищити вдвічі ставку військового збору — до 3%.

Також пропонується посилити відповідальність за порушення податкового законодавств, а задля компенсаторів – скасувати вичерпний перелік податкових пільг, що дозволить додатково залучити до бюджету близько 180 мільярдів гривень.