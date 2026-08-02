Звільнення від податків: чи може ФОП брати відпустку

Фізичні особи-підприємці в Україні можуть скористатися правом брати відпустку й не сплачувати податки. Однак надають її тільки деяким категоріям ФОП.

Які ФОП можуть брати відпустку

Податкову відпустку можуть брати ФОП 1 та 2 груп платників єдиного податку. Про це повідомили в Державній податковій службі.

Важливою умовою для цього є відсутність у підприємця найманих працівників. Тільки тоді він може мати право на податкову відпустку. Вона передбачає звільнення від сплати єдиного податку на один календарний місяць на рік.

У ДПС наголошують, що податкову відпустку надають виключно за повний календарний місяць: з першого й до останнього числа. Якщо ж ФОП зазначить неповний місяць, звільнення не застосовуватимуть, а податок доведеться сплатити.

Підприємці можуть скористатися не більш як однією податковою відпусткою на рік. Під час неї ФОП звільняють і від сплати військового збору.

Щоб отримати податкову відпустку, ФОП має подати заяву до контролюючого органу в довільній формі. Податківці рекомендують подавати її до початку відпустки.

Хто не може взяти податкову відпустку

Право на податкову відпустку не передбачене для платників єдиного податку 3 та 4 груп. Щодо ФОП 1 і 2 груп, які мають найманих працівників, підстав для звільнення немає, оскільки їхня діяльність вважається такою, що продовжується.

Відпустка від податків можлива лише за умови фактичної відсутності господарської відповідальності в цей період. Якщо ж у цей час був дохід або постачалися товари чи послуги, податкові зобов'язання ФОПа мають бути нараховані в повному обсязі.

Нагадаємо, що з 1 серпня в Україні почнуть діяти оновлені правила подання ФОП податкової звітності. Для цього затвердили нові форми податкового розрахунку з ПДФО, військового збору та єдиного соціального внеску.