Хто може скористатися податковою відпусткою

Тимчасово не платити податки можна лише за дотримання певних вимог, повідомили в ДПС.

Право на пільгу мають лише підприємці, які належать до першої або другої групи платників єдиного податку й не використовують працю найманих працівників.

Саме для цієї категорії ФОП Податковий кодекс передбачає можливість один раз на рік не сплачувати єдиний податок під час відпустки. Крім того, на цей самий період підприємець звільняється і від сплати військового збору.

Щоб отримати податкову відпустку, необхідно дотриматися кількох вимог:

Відпустка має тривати повний календарний місяць – з першого до останнього числа; Протягом цього місяця не можна здійснювати підприємницьку діяльність; Підприємець не повинен отримувати жодного доходу.

Якщо хоча б одна з цих умов порушується, право на звільнення від сплати єдиного податку та військового збору втрачається.

Як оформити податкову відпустку

Для отримання пільги необхідно подати заяву до податкового органу.

Податковий кодекс не визначає чітких строків її подання, однак у ДПС рекомендують зробити це ще до початку місяця відпустки. Це допоможе уникнути автоматичного нарахування авансових платежів.

Подати заяву можна кількома способами:

особисто;

поштою;

через Електронний кабінет платника у розділі "Листування з ДПС".

Варто пам’ятати, що попри звільнення від єдиного податку та військового збору, податкова відпустка не скасовує обов'язок сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ), якщо такий обов'язок передбачений законодавством.

Що вже з 1 серпня зміниться для ФОП

Із 1 серпня 2026 року в Україні почнуть діяти оновлені правила подання податкової звітності. Мінфін вже затвердив нові форми податкового розрахунку з ПДФО, військового збору та єдиного соціального внеску.

Юридичні особи, які є податковими агентами (крім ФОП і осіб, що здійснюють незалежну професійну діяльність), подаватимуть звіт уже за липень 2026 року. Тим часом ФОПи та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, переходять на квартальну форму звітності.

Перший граничний строк після переходу на нові правила – 10 серпня 2026 року. До цієї дати необхідно подати звітність за другий квартал.