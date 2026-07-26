Кто может воспользоваться налоговым отпуском

Временно не платить налоги можно только при соблюдении определенных требований, сообщили в ГНС.

Право на льготу имеют только предприниматели, относящиеся к первой или второй группе плательщиков единого налога и не использующие труд наемных работников.

Именно для этой категории ФЛП Налоговый кодекс предусматривает возможность один раз в год не уплачивать единый налог во время отпуска. Кроме того, на этот же период предприниматель освобождается и от уплаты военного сбора.

Чтобы получить налоговый отпуск, необходимо соблюсти несколько требований:

Отпуск должен длиться полный календарный месяц – с первого по последнее число; В течение этого месяца нельзя осуществлять предпринимательскую деятельность; Предприниматель не должен получать никакого дохода.

Если хотя бы одно из этих условий нарушается, право на освобождение от уплаты единого налога и военного сбора теряется.

Как оформить налоговый отпуск

Для получения льготы необходимо подать заявление в налоговый орган.

Налоговый кодекс не определяет четких сроков его подачи, однако в ГНС рекомендуют сделать это еще до начала месяца отпуска. Это поможет избежать автоматического начисления авансовых платежей.

Подать заявление можно несколькими способами:

лично;

по почте;

через "Электронный кабинет плательщика" в разделе "Переписка с ГНС".

Стоит помнить, что, несмотря на освобождение от единого налога и военного сбора, налоговый отпуск не отменяет обязанность уплачивать единый социальный взнос (ЕСВ), если такая обязанность предусмотрена законодательством.

Что изменится для ФЛП с 1 августа

С 1 августа 2026 года в Украине начнут действовать обновленные правила подачи налоговой отчетности. Минфин уже утвердил новые формы налогового расчета по НДФЛ, военному сбору и единому социальному взносу.

Юридические лица, являющиеся налоговыми агентами (кроме ФЛП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность), будут подавать отчет уже за июль 2026 года. Между тем ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, переходят на квартальную форму отчетности.

Первый крайний срок после перехода на новые правила – 10 августа 2026 года. До этой даты необходимо подать отчетность за второй квартал.