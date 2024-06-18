Парламент вніс зміни в податкове адміністрування для окремих категорій бізнесу

Верховна Рада остаточно затвердила законопроєкт № 11084, який вносить зміни в адміністрування податків для окремих категорій підприємців. Йдеться про платників з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.

Які переваги будуть у бізнесів

Ініціатор законопроєкту та голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, що під час воєнного стану такі бізнеси зможуть скористатися низкою переваг у податковому адмініструванні.

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Данило Гетманцев Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики До Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, резиденти Дія.Сіty, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо).

Серед переваг в адмініструванні:

Мораторій на документальні перевірки, за винятком деяких видів.

Скорочення строків камеральної та документальної перевірок для отримання бюджетного відшкодування.

Скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій.

Закріплення за платником податків комплаєнс-менеджера, з яким можна взаємодіяти, зокрема, використовуючи засоби дистанційного зв’язку, включаючи відеоконференції.

Якими будуть податки для ФОПів влітку

Влітку розміри Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) залишаться без змін.

мінімальний розмір ЄСВ складатиме 22% від мінімальної зарплати, що становить 1 760 гривень на місяць;

максимальний розмір ЄСВ становитиме 22% від 15 мінімальних зарплат, що складає 26 400 гривень на місяць.

За квартал усі ФОПи платитимуть ЄСВ у розмірі 5 280 гривень.

Щодо Єдиного податку, він для 1 та 2 груп ФОПів залежить від мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який становить 3 028 гривень.

ФОП 1 групи платить 302,80 гривень, що складає 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

ФОП 2 групи платить 1 600 гривень, що складає 20% від мінімальної зарплати;

для ФОП 3 групи зафіксований єдиний податок на рівні 2023 року, а саме 3% від доходів для платників ПДВ та 5% від доходів для неплатників ПДВ.

За невчасну сплату єдиного податку передбачені штрафи: до 30 календарних днів – 5%, понад 30 календарних днів – 10%.