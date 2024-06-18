Парламент внес изменения в налоговое администрирование для отдельных категорий бизнеса

Верховная Рада окончательно утвердила законопроект № 11084, который вносит изменения в администрирование налогов для отдельных категорий предпринимателей. Речь идет о плательщиках с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства.

Какие преимущества будут у бизнесов

Инициатор законопроекта и председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, что во время военного положения такие бизнесы смогут воспользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании.

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Даниил Гетманцев Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики В Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства будут включаться юридические лица и физические лица-предприниматели, резиденты Дія.Сіту, которые будут отвечать ряду требований и критериев с учетом системы налогообложения (в частности, требования к уровню уплаты налогов, требования к уровню начисления заработной платы и т.д.).

Среди преимуществ в администрировании:

Мораторий на документальные проверки, за исключением некоторых видов.

Сокращение сроков камеральной и документальной проверок для получения бюджетного возмещения.

Сокращение сроков предоставления индивидуальных налоговых консультаций.

Закрепление за налогоплательщиком комплаенс-менеджера, с которым можно взаимодействовать, в частности, используя средства дистанционной связи, включая видеоконференции.

Какими будут налоги для ФЛП летом

Летом размеры Единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) останутся без изменений.

минимальный размер ЕСВ составит 22% от минимальной зарплаты, что составляет 1 760 гривен в месяц;

максимальный размер ЕСВ составит 22% от 15 минимальных зарплат, что составляет 26 400 гривен в месяц.

За квартал все ФЛП будут платить ЕСВ в размере 5 280 гривен.

По Единому налогу, он для 1 и 2 групп ФЛП зависит от минимальной зарплаты и прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который составляет 3 028 гривен.

ФЛП 1 группы платит 302,80 гривен, что составляет 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

ФЛП 2 группы платит 1 600 гривен, что составляет 20% от минимальной зарплаты;

для ФЛП 3 группы зафиксирован единый налог на уровне 2023, а именно 3% от доходов для плательщиков НДС и 5% от доходов для неплательщиков НДС.

За несвоевременную уплату единого налога предусмотрены штрафы: до 30 календарных дней – 5%, более 30 календарных дней – 10%.