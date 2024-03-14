Касові апарати: кого податківці перевірятимуть в першу чергу

Податкова служба здійснює перевірки підприємців на виконання вимог закону щодо використання Реєстраторів розрахункових операцій. Особливу увагу приділяють обсягам продажів торговців та кількості найманих працівників.

Кого перевірятиме податкова

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Данило Гетманцев Науковий ступінь/посада Платникам податків – торгівцям буде цікаво дізнатися, а до кого саме податківці їдуть в першу чергу коли визначають кого перевіряти щодо дотримання закону про застосування РРО.

За його словами, серед критеріїв визначення підприємств із потенційними ризиками є такі, але не обмежуються:

Невеликі обсяги продажів суб'єктів господарювання.

Обсяг продажів за місяць, який не перевищує 20 тисяч гривень для забезпечення мінімальних витрат на утримання одного магазину у роздрібній торгівлі; не менше 40 тисяч гривень на місяць у великих містах (враховуючи, що орендна плата, розмір зарплати тощо подвоюється).

Нульові обсяги продажів.

Суб'єкти господарювання, які зареєстрували РРО/ПРРО, але одночасно декларують відсутність обсягів продажів, а також ті, у яких більшість операцій, здійснених через РРО/ПРРО, оплачувалися безготівковими коштами (понад 90%).

Є ризики в оформленні найманих працівників.

Кількість зареєстрованих Реєстраторів розрахункових операцій (РРО) повинна відповідати кількості офіційно оформлених найманих працівників або необхідній кількості працівників для забезпечення виконання технологічного процесу на окремому об'єкті.

Податкове навантаження в країні

! З 1 серпня 2023 року Податкова служба розпочала перевірки для забезпечення коректної роботи касових апаратів. З 1 жовтня того ж року, за порушення у цій сфері, підприємці стали піддаватися штрафам.

Для найманого працівника або особи, яка працює за цивільно-правовим договором, Податковий кодекс України встановлює таке податкове навантаження:

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 18%; Військовий збір — 1,5%; Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — 22%.

Зараз заробітна плата оподатковується наступним чином: