Кассовые аппараты: кого налоговики будут проверять в первую очередь

Налоговая служба осуществляет проверки предпринимателей на выполнение требований закона по использованию Регистраторов расчетных операций. Особое внимание уделяют объемам продаж торговцев и количеству наемных работников.

Кого будет проверять налоговая

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Даниил Гетманцев Ученая степень/должность Налогоплательщикам – торговцам будет интересно узнать, а к кому именно налоговики едут в первую очередь когда определяют кого проверять по соблюдению закона о применении РРО.

По его словам, среди критериев определения предприятий с потенциальными рисками есть такие, но не ограничиваются:

Небольшие объемы продаж субъектов хозяйствования.

Объем продаж за месяц, который не превышает 20 тысяч гривен для обеспечения минимальных расходов на содержание одного магазина в розничной торговле; не менее 40 тысяч гривен в месяц в крупных городах (учитывая, что арендная плата, размер зарплаты и тому подобное удваивается).

Нулевые объемы продаж.

Субъекты хозяйствования, которые зарегистрировали РРО/ПРРО, но одновременно декларируют отсутствие объемов продаж, а также те, у которых большинство операций, осуществленных через РРО/ПРРО, оплачивались безналичными средствами (более 90%).

Есть риски в оформлении наемных работников.

Количество зарегистрированных Регистраторов расчетных операций (РРО) должно соответствовать количеству официально оформленных наемных работников или необходимого количества работников для обеспечения выполнения технологического процесса на отдельном объекте.

Налоговая нагрузка в стране

! С 1 августа 2023 года Налоговая служба начала проверки для обеспечения корректной работы кассовых аппаратов. С 1 октября того же года, за нарушения в этой сфере, предприниматели стали подвергаться штрафам.

Для наемного работника или лица, работающего по гражданско-правовому договору, Налоговый кодекс Украины устанавливает такую налоговую нагрузку:

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - 18%; Военный сбор - 1,5%; Единый социальный взнос (ЕСВ) - 22%.

Сейчас заработная плата облагается следующим образом: