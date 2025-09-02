Податок на OLX і Rozetka: кого зачеплять нові правила, а кого ні
- Нові податкові правила торкатимуться лише систематичних продавців на маркетплейсах, а не разових продажів.
- Платформи як OLX та Rozetka будуть податковими агентами, а неоподатковуваний ліміт становитиме 12 прожиткових мінімумів (приблизно 36,3 тисяч гривень на рік).
Законопроєкт про оподаткування торгівлі на онлайн-майданчиках, таких як OLX, Rozetka, Uber та Glovo, не торкнеться пересічних громадян. Разові або епізодичні продажі товарів на цих платформах залишаться без змін.
Кого торкнуться нові правила?
Нові правила стосуватимуться лише тих, хто використовує маркетплейси для систематичної підприємницької діяльності. Про це заявив економіст Центру економічної стратегії Богдан Слуцький, передає 24 Канал.
За його словами, документ спрямований на виведення з тіні професійних продавців, які фактично ведуть бізнес через онлайн-сервіси, але не сплачують податків.
Що передбачає законопроєкт?
Неоподатковуваний ліміт – продавати товари чи послуги можна на суму до 12 прожиткових мінімумів на рік (приблизно 36,3 тисяч гривень) без податків.
Важливо! При перевищенні ліміту доведеться сплачувати 5% ПДФО та 5% військового збору. Утримання податків із платежів почнеться з 2026 року. Якщо наприкінці року загальний дохід не перевищить неоподатковуваний поріг, кошти будуть повернуті.
Роль податкових агентів?
Самі платформи (OLX, Rozetka тощо) виступатимуть посередниками та сплачуватимуть податки замість користувачів.
У разі понад 3 транзакцій або доходу більш ніж 2000 євро на рік продавці повинні будуть мати окремий банківський рахунок.
Чому це потрібно
У законопроєкті закладено дві ключові мети. Зокрема ідеться про легалізацію бізнесу – продавці зможуть офіційно сплачувати податки й уникати штрафів. А також це важливо у контексті євроінтеграції, адже документ передбачає автоматичний обмін даними між Україною та ЄС відповідно до директиви DAC7.
Тож, хто відчує зміни та що цьому передувало?
Для офіційних підприємців (наприклад, ФОП 3 групи) нічого не зміниться. Водночас "тіньова" торгівля втратить свою конкурентну перевагу, адже всі продавці опиняться в рівних умовах.
- Раніше в Україні вже намагалися ухвалити так званий "податок на OLX", але після зміни уряду законопроєкт відкликали.
- Нинішня версія документа уточнює, що одноразові продажі на суму до 36 336 гривень на рік не вважатимуться доходом, що підлягає оподаткуванню.
Часті питання
Кого стосуються нові правила?
Що передбачає законопроєкт щодо неоподатковуваного ліміту?
Яка роль податкових агентів у нових правилах?
