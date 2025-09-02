Законопроект о налогообложении торговли на онлайн-площадках, таких как OLX, Rozetka, Uber и Glovo, не коснется рядовых граждан. Разовые или эпизодические продажи товаров на этих платформах останутся без изменений.

Кого коснутся новые правила?

Новые правила будут касаться только тех, кто использует маркетплейсы для систематической предпринимательской деятельности. Об этом заявил экономист Центра экономической стратегии Богдан Слуцкий, передает 24 Канал.

По его словам, документ направлен на вывод из тени профессиональных продавцов, которые фактически ведут бизнес через онлайн-сервисы, но не платят налогов.

Что предусматривает законопроект?

Необлагаемый лимит – продавать товары или услуги можно на сумму до 12 прожиточных минимумов в год (примерно 36,3 тысяч гривен) без налогов.

Важно! При превышении лимита придется платить 5% НДФЛ и 5% военного сбора. Удержание налогов с платежей начнется с 2026 года. Если в конце года общий доход не превысит необлагаемый порог, средства будут возвращены.

Роль налоговых агентов?

Сами платформы (OLX, Rozetka и т.д.) будут выступать посредниками и платить налоги вместо пользователей.

В случае более 3 транзакций или дохода более 2000 евро в год продавцы должны будут иметь отдельный банковский счет.

Почему это нужно В законопроекте заложены две ключевые цели. В частности речь идет о легализации бизнеса – продавцы смогут официально платить налоги и избегать штрафов. А также это важно в контексте евроинтеграции, ведь документ предусматривает автоматический обмен данными между Украиной и ЕС в соответствии с директивой DAC7.

Так, кто почувствует изменения и что этому предшествовало?

Для официальных предпринимателей (например, ФЛП 3 группы) ничего не изменится. В то же время "теневая" торговля потеряет свое конкурентное преимущество, ведь все продавцы окажутся в равных условиях.