Последствия проверок налоговой?

Об этом сообщила Государственная налоговая служба, передает 24 Канал. В ведомстве отметили, что после проведенных проверок работодатели оформили трудовые отношения более чем с 3,3 тысячами сотрудников.

Кроме того, в межрегиональные органы Гоструда было передано более 1,2 тысяч материалов для применения санкций. На их основе уже вынесено штрафов на сумму 25 миллионов гривен.

Еще по почти 600 случаям нарушений субъекты хозяйствования получили официальные предупреждения.

Важно. В ГНС напомнили, что своевременное оформление трудовых отношений является прямой обязанностью работодателей, а игнорирование норм законодательства приводит к существенным финансовым и административным последствиям.

Не противоречат ли проверки мораторию Контроль налоговики осуществляют с учетом решения СНБО по ограничению безосновательных проверок бизнеса. Проверки проводят исключительно по риск-ориентированному подходу, то есть только в случаях с высокой степенью риска.

Сколько налогов поступило в бюджет?