Сколько человек воспользовались льготой?
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе, передает 24 Канал. Только в 2025 году такой возможностью воспользовались 2913 плательщиков.
Смотрите также ФЛП будут отчитываться по новым правилам: что изменится с 2026 года
Больше всего увольнений зафиксировано в Киеве – 1645, среди которых и предприятия, перерегистрированы из прифронтовых регионов.
Среди областей-лидеров на прифронтовой линии:
- Николаевская – 826,
- Запорожская – 516,
- Харьковская – 271.
В то же время в наиболее пострадавших регионах показатели остаются низкими: Донецкая область – 189, Луганская – 69, Херсонская – 9.
В Налоговой объяснили, что это связано с тем, что часть территорий остается оккупированной или заблокированной, что делает невозможным подачу заявлений и подтверждающих документов.
Кто имеет право на льготы?
Налоговики отметили, что даже те предприниматели, которые не смогли воспользоваться механизмом сейчас, будут иметь право на освобождение после:
- завершения боевых действий или деоккупации территорий,
- получения доступа к первичным документам,
- сбора необходимых подтверждений.
Право на освобождение распространяется как на юридических, так и на физических лиц, если они понесли потери из-за российской агрессии. Среди оснований:
- разрушение производственных мощностей,
- уничтожение оборудования,
- оккупация территорий или ведение активных боевых действий,
- потеря доступа к офисам и производственным помещениям,
- потеря активов.