В Аргентині ліквідували податкову службу: хто в країні буде слідкувати за сплатою податків

В Аргентині прийняли рішення замість Федеральної адміністрації державних доходів створити нове "спрощене" агентство. Це нове відомство має бути простішим, ефективнішим та менш бюрократичним.

Уряд Аргентини розпустив податкову службу

Уряд Аргентини оголосив про розпуск Федеральної адміністрації державних доходів (AFIP) та створення нового "спрощеного" органу – Агентства зі збору податків та митного контролю (ARCA), повідомила пресслужба президента Аргентини.

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За словами речника президента Мануеля Адорні, мета реформи – скоротити непотрібні посади, підвищити професійність установи й поліпшити ефективність збору податків та митного контролю.

Лібералізм зробив нас однією з найбільших держав у світі наприкінці 19 та на початку 20 століття, тією Аргентиною, до якої ми хочемо йти без AFIP, без INADI [Національний інститут проти дискримінації, ксенофобії та расизму] та без будь-якої іншої організації, яка скорочує свободу добрих людей,

– сказав Адорні.

Це рішення є частиною ширших реформ президента Хав'єра Мілея, які спрямовані на лібералізацію економіки країни та зменшення державного втручання.