Уряд Аргентини розпустив податкову службу

Уряд Аргентини оголосив про розпуск Федеральної адміністрації державних доходів (AFIP) та створення нового "спрощеного" органу – Агентства зі збору податків та митного контролю (ARCA), повідомила пресслужба президента Аргентини.

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За словами речника президента Мануеля Адорні, мета реформи – скоротити непотрібні посади, підвищити професійність установи й поліпшити ефективність збору податків та митного контролю.

Лібералізм зробив нас однією з найбільших держав у світі наприкінці 19 та на початку 20 століття, тією Аргентиною, до якої ми хочемо йти без AFIP, без INADI [Національний інститут проти дискримінації, ксенофобії та расизму] та без будь-якої іншої організації, яка скорочує свободу добрих людей,

– сказав Адорні.

Це рішення є частиною ширших реформ президента Хав'єра Мілея, які спрямовані на лібералізацію економіки країни та зменшення державного втручання.