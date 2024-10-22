Правительство Аргентины распустило налоговую службу

Правительство Аргентины объявило о роспуске Федеральной администрации государственных доходов (AFIP) и создании нового "упрощенного" органа – Агентства по сбору налогов и таможенному контролю (ARCA), сообщила пресс-служба президента Аргентины.

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По словам представителя президента Мануэля Адорни, цель реформы – сократить ненужные должности, повысить профессионализм учреждения и улучшить эффективность сбора налогов и таможенного контроля.

Либерализм сделал нас одним из крупнейших государств в мире в конце 19 и в начале 20 века, той Аргентиной, к которой мы хотим идти без AFIP, без INADI [Национальный институт против дискриминации, ксенофобии и расизма] и без любой другой организации, которая сокращает свободу хороших людей,

– сказал Адорни.

Это решение является частью более широких реформ президента Хавьера Милея, которые направлены на либерализацию экономики страны и уменьшение государственного вмешательства.