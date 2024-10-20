Иск DJI

Министерство обороны США добавило DJI в список компаний, которые могут работать с китайскими военными. Зато производитель "мавиков" это отрицает и отмечает, что "не принадлежит китайским военным и не контролируется ими", сообщает Reuters.

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Свою правоту DJI хочет отстаивать в суде. В противном случае компании грозят серьезные трудности.

Почему DJI идет в суд

Включение в список Пентагона является сигналом для американских компаний по ведению дел с этими бизнесами. В иске DJI говорится о том, что компания уже потеряла деловые соглашения и теперь не может заключать контракты с федеральными агентствами.

16 месяцев DJI ждала объяснения или диалога с Пентагоном, но этого не было. Поэтому, компания решила обращаться в суд.