Незаконная добыча "минералки"

Следователям удалось разоблачить схему незаконной добычи минеральной воды. В сговоре участвовали один из заместителей председателя профсоюзов Украины и несколько руководителей государственных и частных санаториев, сообщает ДРБ.

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Несколько частных производителей получали воду по заниженным ценам и вне установленных лимитов. В результате государству был нанесен ущерб в особо крупных размерах. Суд наложил арест на скважины, злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Какие бренды разливали эту воду

Как сообщает Liga.net, согласно данным в судебном реестре ГБР проводит расследование в отношении нескольких известных марок минеральной воды. В частности, речь идет о таких брендах как "Лужанская", "Поляна Квасова", "Поляна Купель" и "Шаянская".